Jennifer Lange & Freund Darius: Hochzeits-Vorfreude! Sie spricht über ihre Pläne

Dennoch hätte Darius ihr anschließend direkt verkündet, dass er sie eines Tages heiraten wird. Damals war dies noch ein ziemlich surrealer Gedanke für die werdende Mutter: "Ich dachte mir 'was redet der da bloß'." Doch jetzt wäre alles anders: "Heute, 3 Jahre später, immer noch mit dir an meiner Seite, kann ich mir das sogar ziemlich gut vorstellen." Und dies würde sie nicht sagen, weil es nach so vielen Jahren zusammen einfach so dazugehören würde, sondern weil sie in Darius einfach den Partner gefunden habe, den sie sich schon immer an ihrer Seite gewünscht hat. Einen Partner, mit dem sie "alles sein" und "eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann".

Offiziell verlobt sind Jennifer und Darius aktuell nicht, bei solch emotionalen Worten sollte dies allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein ...