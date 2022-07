Jennifer Lopez: Alle Ehe-Partner & Männer auf einen Blick!

Jennifer Lopez: Glück bei der Karriere, Pech bei den Männern

Mit Mega-Hits wie "If You Had My Love" oder "Jenny from the Block" eroberte Jennifer Lopez in den späten 90er Jahren unsere Herzen. Es gab wohl keinen deutschen Schulhof auf dem nicht die fetzigen Pop-Klänge der New Yorkerin mit puertoricanischen Wurzeln erklangen. Doch das musikalische Wunderkind kann noch viel mehr. Ob als Schauspielerin, Tänzerin oder Designerin, J.Lo macht in wirklich jeder Rolle eine gute Figur.

Das fiel auch den Männern auf, die sich damals reihenweise in die hübsche Latina verlieben. Doch während ihre Karriere boomte, blieb das Glück in der Liebe leider aus. Trotz zahlreicher Anläufe und noch mehr Verehrer scheiterten Jennys Beziehungen und Ehen meist nach nur wenigen Monaten. Vom kubanischen Kellner bis hin zum sexy Hollywood-Star, wir zeigen euch in unserer Galerie die lange und vorallem abwechslungsreiche Liste von Jennifer Lopez Männern...