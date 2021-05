Jennifer Lopez: Eiskalte Liebes-Rache! Jetzt treibt sie es auf die Spitze

Und jetzt können wir schon mal das Popcorn bereitstellen: Es gibt nämlich ein Comeback! Jedenfalls deutet derzeit alles darauf hin: Nachdem Ben (48) neulich bereits auffällig oft vor Jennifers Villa herumscharwenzelte und sogar einmal gesehen wurde, wie er aus ihrem Auto ausstieg, sind die beiden jetzt tatsächlich zusammen in einen heimlichen Kurzurlaub geflogen! Aktuelle Bilder zeigen La Lopez (51) und den Schauspieler nach der Landung mit einem Privatjet in Los Angeles. Die Tage zuvor soll das ehemalige Traum-Paar gemeinsam in Montana verbracht haben, wo Ben Affleck ein Chalet besitzt. Eingecheckt hätten die beiden laut Freunden allerdings im Luxus-Resort "The Yellow Stone" im Örtchen Big Sky. Vielleicht wollten sie einfach nicht auf Room-Service verzichten, der sie mit Erdbeeren und Schampus versorgt. "Die beiden haben eine sehr intensive Verbindung", ließ ein Insider im "People"-Magazine wissen. "Sie verbrachten mehrere Tage außerhalb der Stadt, ganz allein. Es war alles sehr schnell und intensiv, aber Jennifer ist einfach nur glücklich!" Es scheint also, als wäre "Bennifer" tatsächlich nie so ganz vorbei gewesen … Bereits vor Wochen soll Ben den ersten Schritt zum zweiten Anlauf gewagt haben: "Seit Februar schreiben sie sich E-Mails", verriet eine Quelle dem Branchendienst "Page Six". "Und die waren alles andere als freundschaftlich! Ben hat Jen richtige Liebesbriefe geschrieben…"