Jennifer Lopez: Scheidung von Ben Affleck!

Vor zwanzig Jahren waren die Sängerin und der Schauspieler schon einmal ein Paar. Sie lernten sich 2001 bei Dreharbeiten zum Film-Flop "Gigli" kennen und lieben. Ein Jahr später folgte die Verlobung. Doch zur Hochzeit kam es nie. Anfang 2004 beendeten "Bennifer" schließlich ihre Beziehung.

Im Sommer 2021 dann das überraschende Liebes-Comeback! Eine erneute Verlobung folgte und im Sommer 2022 war es endlich soweit: Ben Affleck und Jennifer Lopez heirateten in der berühmten Little White Chapel in Las Vegas. Kurze Zeit später feierten sie noch einmal auf Bens Anwesen in Georgia ein großes Fest mit ihren Liebsten.

Doch drei Jahre nach dem großen Liebes-Comeback soll jetzt alles endgültig aus und vorbei sein. Das US-amerikanische Promiportal "TMZ" und die "Daily Mail" schreiben übereinstimmend, dass die 55-Jährige bereits die Scheidung eingereicht habe.