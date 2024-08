Jennifer Lopez & Ben Affleck: Heftiger Rosenkrieg! Jetzt wird es richtig schmutzig

Doch das ist noch nicht alles! J. Lo. postete vor wenigen Tagen auf Instagram den Clip zu ihrem Song "Cambia El Paso" (deutsch: "Ändere den Schritt") aus dem Jahr 2021. Darin räkelt sich in einem sexy Outfit am Strand – und sendet wohl auch eine versteckte, fiese Botschaft an Ben. In den Lied singt sie nämlich: "Du hast es nicht verdient, mich in deinen Armen zu halten. Du bist ein Idiot!" Und: "Sie weiß es, sie weiß es. Jetzt ist sie an der Reihe. Ohne ihn ist ihr Leben jetzt besser." Autsch! Wohin soll das noch führen? Schließlich beginnt die Scheidungsschlacht ja gerade erst.