Jennifer Lopez & Ben Affleck: Nach Liebes-Aus - Sie haben alle belogen!

Es ist also wirklich vorbei: Nachdem seit Wochen die Gerüchte brodelten, Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) hätten sich getrennt, reichte die Sängerin jetzt die Scheidung ein. Am Jahrestag ihrer Hochzeit! Autsch. Weiteres pikantes Detail: Als Trennungsdatum gibt sie den 26. April an – doch danach wurden die beiden noch mehrmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, trugen ihre Eheringe, tauschten Küsschen aus ... Alles nur Show!