Jennifer Matthias: Sohn Leon sieht heute aus wie Jens Büchner

Der Tod von Jens Büchner zog Leon und Jennifer Matthias damals den Boden unter den Füßen weg. "Ich muss vor Leon stark sein, aber innerlich zerreißt es mich. [...] Ich weiß, wie sehr Leon an Jens hing und ich weiß nicht, was es schlimmeres gibt", erklärte die 35-Jährige damals im VOX-Interview.

Vor seinem Tod besuchte ihn seine Ex noch zwei Mal im Krankenhaus. "Er sagte: Ihm war es wichtig, dass ich nochmal da bin, weil ich Leon sagen sollte, wie sehr er ihn liebt", erzählte sie weiter. In den ersten Monaten danach war es besonders schwer für die kleine Familie. Heute, vier Jahre später, haben die beiden aber endlich wieder ein Lächeln auf den Lippen. Auch durch einen neuen Mann in ihrem Leben.