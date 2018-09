Jenny Elvers: Alkohol-Geständnis

Reddit this

Nach einem bizarren Interview von im Jahr 2012 wurde klar, dass sie alkoholkrank ist. Seitdem ging sie mit ihrer Erkrankung offen um und hat diese auch im Griff.

Der -Star hatte sogar ein Buch über ihre Alkoholsucht geschrieben. Immer wieder wurde darüber spekuliert, ob Jenny Elvers einen Rückfall hatte. "Nein. Das Thema Alkohol ist für mich durch. Wobei die Neugier am Anfang schon da war, was passieren würde, wenn ich ein Glas trinken würde. Ich will es gar nicht wissen", erklärt sie jetzt bei „Bild“.

Jenny Elvers trinkt nur alkoholfreies Bier

Zwar trinke sie Bier – aber nur alkoholfreies. "Manchmal muss ich lange suchen, bis ich etwas Alkoholfreies finde. Ich trinke auch mal ein alkoholfreies Bier“, erzählt Jenny Elvers. Ein Therapeut hat sie in den vergangenen Jahren unterstützt: "Er hat mir nach dem Entzug tief in die Seele geschaut. [...] Ich kann heute sagen, dass ich frei von meinen Ängsten und Süchten bin", sagt sie.