Jenny Elvers: Jetzt lässt Marc sie einfach fallen

In "Das Neue Blatt" hatte Jenny von ihrem ach so romantischen neuen Freund geschwärmt: "Ich möchte eine Heirat nicht ausschließen in meinem Leben…" Doch der Absturz von Wolke sieben kam schneller als gedacht. Am Ballermann machte Marc seinem Ruf als Partylöwe alle Ehre und brüstete sich laut einer Information, die der "Closer" vorliegt, auf der After-Show-Party damit, in der TV-Sendung "Club der guten Laune" vor Jenny auch Cora Schumacher (45) verführt zu haben…

Wird der Pop-Star denn nie erwachsen? Und ist das der Grund, warum Jenny mittlerweile die Reißleine gezogen haben soll? Sogar geplante Dreharbeiten für eine gemeinsame Doku-Soap soll sie abgesagt haben. Zu den Krisen-Gerüchten sagt sie nur cool: "Guck dir nicht alle Schlagzeilen an, das gibt nur Falten, davon habe ich so schon genug." Ganz nach dem Motto: Ich gucke einfach nach vorn…