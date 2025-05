Jenny Frankhauser: Drittes Baby und Hochzeit - Jetzt sollen es alle wissen

"Ich habe das immer nicht verstehen können, dass die Leute einen so bemitleiden, wenn man zweimal das gleiche Geschlecht bekommt. Erstens kann man es doch eh nicht ändern und man liebt das Kind, egal welches Geschlecht. Und zweitens finde ich es persönlich sogar noch einen Ticken 'besser', wenn man zweimal das gleiche Geschlecht hat, weil die Kids dann einfach extrem viel miteinander zu tun haben werden im ganzen Leben", so Jenny. "Wenn ich meine Jungs hier so spielen sehe, bin ich einfach nur glücklich, dass ich zwei Jungs habe!"