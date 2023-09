Jenny Frankhauser: "Fix und fertig" - Große Sorge um die Schwangere

"Und schwupp: Energie plötzlich wieder auf 0,0. Wollte eigentlich, sobald der Kleine im Bett ist, noch so viel putzen, aussortieren und dann als Belohnung in die Wanne. Habe aber jetzt so gar keine Kraft mehr", klagt Jenny am Dienstagabend auf Instagram.

Auch am nächsten Tag geht es ihr nicht unbedingt besser. "Ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich hatte am Montag einen Dreh, da war ich seit fünf Uhr morgens auf den Beinen und da war ich erst abends um halb zehn wieder zu Hause. Seitdem bin ich fix und fertig", erzählt sie ihrer Community. Mutet Jenny sich etwa zu viel zu?

Bleibt zu hoffen, dass sie auf ihren Körper hört und sich auch mal eine Auszeit gönnt, wenn ihr alles zu viel wird...