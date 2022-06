Jenny Frankhauser: Große Sorge um ihre Gesundheit! Sie ist völlig am Ende

Jenny macht sich große Sorgen

"Fühle mich ein bisschen verkatert", klagt Jenny in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Mir geht's irgendwie nicht so gut. Bin voll schlapp und die Hunde merken das auch." Die 29-Jährige hat allerdings eine Vermutung: "Gestern habe ich zum ersten Mal einen richtigen, extremen Milcheinschuss bekommen. Also, so richtig. Sogar mein Oberteil war komplett nass."

Deshalb plagt sie nun die Angst. "Ob das Ganze vielleicht mit meinem Zustand heute zu tun haben könnte? Mir ist auch ein bisschen schwindelig", so Jenny. Auweia! Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...