Jenny Frankhauser: Jetzt ist es raus! Ihr Baby heißt...

Auch der Zweitname für Jennys Nachwuchs steht wohl schon fest. Löwen-Mama Iris Klein verrät in den Kommentaren unter dem Video, den vollen Namen ihres Enkels und schreibt "Damian Andreas" gefolgt von einem blauen Herz-Emoji in die Kommentarspalte. Dieser Zweitname hat für Jenny eine ganz besondere Bedeutung - es ist der Name ihres verstorbenen Vaters, Andreas Frankhauser. Was für eine schöne Geste der werdenden Mama.

