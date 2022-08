Jenny Frankhauser: "Ich will nur meine Ruhe und niemanden mehr sehen!"

Jenny spricht Klartext

Während einer Instagram-Fragerunde verrät Jenny, dass sie am 25. August 30 Jahre alt wird. "Habe aber momentan eine komische Phase und gar keine Lust zu feiern oder Menschen zu sehen", gesteht sie. Dabei sei der 30. Geburtstag ja eigentlich etwas Besonderes. Darauf, eine Geburtstagsparty zu organisieren, sich zu stressen und die Wohnung dreckig zu machen, habe sie aber absolut keine Lust.

"Vielleicht gehe ich einfach nur gemütlich was essen mit Steffen. Ob ich das mal bereuen werde? Ausgerechnet jetzt habe dich die 'Ich will meine Ruhe und niemanden mehr sehen'-Phase", klagt sie. "Aber trinken kann ich ja eh nix, also groß Party fällt aus."

