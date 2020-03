Jenny Frankhauser: Ihr Ex Steffen packt über die Trennung aus!

Es wird nicht ruhig in dem Liebesleben von Jenny Frankhauser. Erst im September gab die bekannt, dass sie in ihrem Steffen einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Vor einigen Tagen dann das traurige Aus. Doch während sich Jenny und ihr Ex zu der Trennung weitestgehend bedeckt hielten, äußert sich nun erstmals Steffen zu den Umständen...

Jenny Frankhauser durchlebte schwere Zeiten

Erst im vergangen Jahr lieferten sich Jenny und ihr damaliger Ex Hakan einen wahren Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Die beiden standen in einem ständigen Schlagabtausch zueinander und machten sich immer wieder neue Vorwürfe, wer an der Trennung letztendlich Schuld hat. Doch dann die Überraschung! Jenny berichtete ihren Fans, dass sie in Steffen einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Ihr Glück war jedoch nicht von langer Dauer. So erklärte Jenny vor einigen Tagen, dass auch diese Beziehung wieder in die Brüche gegangen ist. Doch was ist der Grund dafür?

Steffen redet über die Trennung

Wie Steffen nun via "Insatagram" berichtet, möchte er sich auch weiterhin zu der Trennung von Jenny nicht große äußern. So erklärt er: "Ich werde mich nicht zu der Trennung von meiner Ex-Freundin äußern, das hat hier nichts verloren." Einen Seitenhieb gegen Jenny kann er sich dennoch nicht verkneifen: "Zu Insta: Es macht Spaß und ist ein lustiger Zeitvertreib. Mein Leben findet jedoch in der Realität statt. Follower und Likes, alles vergänglich. Ich bin ohne Insta derselbe Mensch wie mit." Autsch! Was Jenny über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.

