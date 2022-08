Jenny Frankhauser: Jetzt kann ihr nur noch Steffen helfen!

Jenny schwärmt von Steffen

In ihrer Instagram-Story schwärmt Jenny in den höchsten Tönen von Steffen. "Ich bin sooo unfassbar stolz auf meinen Schatz! Er ist der fleißigste und ehrgeizigste Mensch, den ich kenne! Wüsste nicht, was ich ohne ihn machen würde. Er hat das schönste Zuhause für unsere Familie gezaubert", schreibt sie begeistert.

Und seine Hilfe kann sie derzeit gut gebrauchen! Vor kurzem hat Jenny verraten, dass sie nur schwer Luft bekommt und in der Schwangerschaft mit einigen Wehwehchen zu kämpfen hat. Umso schöner, dass sie sich voll und ganz auf ihren Liebsten verlassen kann!

