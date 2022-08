Vitali Klitschko: Scheidung von Frau Natalia nach über 25 Jahren Ehe

1996 haben Vitali Klitschko und Natalia geheiratet, bekamen drei Kinder: Yegor-Daniel, Elizabeth-Victoria und Max. Die beiden galten als Traumpaar. Die Beauty stand immer hinter ihrem Mann, unterstütze ihn in seiner Boxkarriere. Aber auch als er in die Politik ging. Aktuell ist Vitali in der Ukraine, steht seinem Land im Krieg bei und Natalia lebt mit den Kindern in Hamburg.

Noch im März plauderte sie in der NDR Talk Show über die aktuelle Situation: "Ich rede natürlich jeden Tag mit Vitali. Die Kinder fragen jeden Tag nach Papa. Ich schreibe ihm, denn ich weiß, dass er unglaublich beschäftigt ist und er viele Sorgen hat. Aber ich danke ihm, dass er antwortet. 'Ich bin in Kiew, ich bin am Leben'" Von der Trennung war damals nichts zu ahnen. Nun ist es ganz offiziell vorbei.