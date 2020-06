Jenny Frankhauser: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Jennifer Frankhauser will unbedingt verreisen! Doch das passt ihren Fans absolut nicht in den Kram...

Schon seit Wochen hat die Corona-Krise uns fest im Griff. Auf viele Dinge muss derzeit verzichtet werden, um sich selbst und andere Menschen zu schützen. Auch der gewohnte Sommerurlaub könnte in diesem Jahr ins Wasser fallen.

Jenny Frankhauser: Schock-Moment! Sie ist total am Ende

Jenny Frankhauser hat Fernweh

Auf gesteht Jenny Frankhauser nun, dass sie sich schrecklich nach einer langen Reise sehnt. „Ich habe so schlimmes Fernweh. Ich möchte verreisen, die Welt sehen und Abenteuer erleben. Am liebsten jetzt sofort und lange nicht mehr zurück“, so die Influencerin. „Ich will am liebsten nur noch um die Welt fliegen, so viel sehen und auch am Strand liegen und mal nichts tun. Ich kann es kaum noch abwarten. Ob ich jemals wieder zurückkomme!? Weiß jemand, wie der Stand der Dinge ist? Wann darf man denn wieder verreisen?“

Viele Fans haben jedoch kein Verständnis dafür, dass Jenny während der Corona-Krise und der Situation in Amerika über ihre Reisewünsche spricht. „Boah, ganz ehrlich... Ist das das Einzige, worüber du dir derzeit Gedanken machst? und Reisen? Schlimm, dass es für manche den Weltuntergang bedeutet, mal ein Jahr nicht verreisen zu können. Die Welt hat derzeit zig andere Probleme“, feuert ein wütender Follower.

Doch das will die 27-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus: „Schlimm, dass es nur ok ist, komplett in Angst und Panik zu geraten, anstatt sich auf Urlaube und die Zeit danach zu freuen! Hey, bloß nicht positiv denken, könnte ja sein, dass die Welt bald untergeht. Wir sollten uns am besten alle einsperren und grübeln.“

