Jenny Frankhauser: Schlimme Schmerzen! Sie ist am Ende ihrer Kräfte
Jenny Frankhauser hat in letzter Zeit mit starken Schmerzen zu kämpfen. Im Netz klagt sie den Fans ihr Leid.
Jenny Frankhausers Lipödem bereitet ihr Kummer.
© IMAGO / Gartner
Jenny Frankhauser (32) teilt auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder Ausschnitte aus ihrem Leben mit den Fans. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und auch persönliche Themen werden von ihr regelmäßig offen angesprochen. Aus Mami-Problemen, Alltagsdramen und Wehwehchen macht sie kein Geheimnis. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Influencerin erneut ganz ehrlich über ein Thema spricht, dass ihr derzeit schlaflose Nächte bereitet ...
Jenny hat starke Schmerzen
In ihrer Instagram-Story berichtet Jenny: "Ich habe einfach wieder voll die Lipödem-Schmerzen und weiß nicht so richtig warum." Um die Sache besonders anschaulich zu gestalten, beschreibt sie, wie sich ihre Schmerzen anfühlen. "Stellt euch vor, ihr blast einen Ballon auf, bis kurz vorm Platzen. Ein extrem drückendes, spannendes Gefühl, als würden die Beine gleich explodieren. So fühlt sich das an", erklärt sie. "Wache mittlerweile vor Schmerzen sogar nachts auf." Ein Umstand, der ihr schwer zu schaffen macht ...
Zum ersten Mal hat Jenny bereits 2019 über ihre Diagnose gesprochen. "Eine unheilbare Krankheit, die nur schlimmer wird", schrieb sie damals erschüttert im Netz. Mittlerweile lag sie wegen ihres Lipödems schon mehrfach unterm Messer. Ganz schön ärgerlich, dass die Schmerzen nun wieder da sind!
Auch Mama Iris ist betroffen
Iris Klein (58) kann sicherlich gut nachvollziehen, wie frustrierend die Situation für ihre Tochter ist. Auch sie leidet unter einem Lipödem und hat sich bereits operieren lassen. Es wird davon ausgegangen, dass weltweit etwa 10 Prozent der Frauen davon betroffen sind, die Dunkelziffer könnte jedoch noch viel höher liegen. Durch die vermehrte Fettansammlung können starke Spannungs- und Druckschmerzen entstehen. Auch die Durchblutung und der Lymphfluss können gestört sein, was das Schweregefühl oft verschlimmert. Heilbar ist das Lipödem leider nicht und die Betroffenen können lediglich die Symptome lindern. Ein belastender Umstand für Jenny und viele andere Frauen ...