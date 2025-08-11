Jenny Frankhauser: Schlimme Schmerzen! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Iris Klein (58) kann sicherlich gut nachvollziehen, wie frustrierend die Situation für ihre Tochter ist. Auch sie leidet unter einem Lipödem und hat sich bereits operieren lassen. Es wird davon ausgegangen, dass weltweit etwa 10 Prozent der Frauen davon betroffen sind, die Dunkelziffer könnte jedoch noch viel höher liegen. Durch die vermehrte Fettansammlung können starke Spannungs- und Druckschmerzen entstehen. Auch die Durchblutung und der Lymphfluss können gestört sein, was das Schweregefühl oft verschlimmert. Heilbar ist das Lipödem leider nicht und die Betroffenen können lediglich die Symptome lindern. Ein belastender Umstand für Jenny und viele andere Frauen ...