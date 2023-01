Jenny Frankhauser: "Sobald ich zu Hause bin, muss ich mir Hilfe suchen"

Jenny Frankhauser weiß langsam nicht mehr, was sie machen soll. Seit ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat, gibt es Probleme. Erst hat der kleine Knirps seine Milch nicht vertragen, starke Bauchschmerzen gehabt und sich immer wieder übergeben. Und auch in der Nacht nimmt die Sorge nicht ab, denn Damian kann kaum schlafen. Mittlerweile ist die Situation so schlimm, dass Jenny kaum noch Schlaf abbekommt und nervlich völlig am Ende ist...