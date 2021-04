Jenny Frankhauser: Süße Baby-News

Die 28-Jährige liebt Kinder. Das sieht man spätestens, wenn man sie mit ihrer Nichte Sophia erlebt. Die beiden waren von Geburt an ein Herz und eine Seele. Jenny hat sich immer rührend um die kleine Prinzessin gekümmert.

Kein Wunder also, dass sie es selber kaum erwarten kann ein Baby zu bekommen. "Also ich wäre bereit! Aber ich wollte vorher nochmal in Urlaub gehen, nochmal die Sau rauslassen...", erklärt sie im Interview mit RTL. Doch der Wunsch ist mittlerweile größer als das Fernweh. "Jetzt so langsam kann ich es mir auch ohne Urlaub vorstellen", grinst sie. "Es dauert nicht mehr lange, denke ich!"

Vor kurzem machten bereits Schwangerschaftsgerüchte die Runde. An denen war bisher nichts dran. Doch bald sehen wir Jenny wohl tatsächlich mit süßem Babybauch...

Jenny Frankhauser: Frisuren-Fail. Im VIDEO gibt es die Bilder: