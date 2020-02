Jenny Frankhauser: Traurige Beichte über Daniela Katzenberger!

Huch, so kennen wir Jenny Frankhauser ja gar nicht. In einem emotionalen Moment gibt die Schwester von Daniela Katzenberger nun einen intimen Einblick in ihr Innerstes...

Daniela Katzenberger: Diät-Skandal! Ihre Fans gehen auf die Barrikaden

Jenny Frankhauser ist traurig

Via " " hatten die Fans von Jenny Frankhauser nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. Ein Follower wollte dabei scheinbar einen Einblick in die Familiensituation von Jenny und Daniela bekommen. So fragte er direkt heraus: "Vermisst du Daniela, deine Schwester und deine Nichte nicht?" Doch während sich Jenny und Danni in den vergangenen Jahren zu ihrem Verhältnis stets bedeckt hielten, gibt Jenny offen und ehrlich zu: "Doch...". Oh je! Doch damit nicht genug...

Jenny will nur das Beste

Wie Jenny weiter entgegnet, hat sie für ihre Familie vor allem ein Wunsch: "Ich wünsche mir, dass meine Familie und meine Tiere glücklich und gesund bleiben!" Ob es wohl nach so einer rührenden Botschaft eine Annäherung zwischen Danni und ihrer Halbschwester geben wird? Wir können definitiv gespannt sein. Vor allem ihre Mama würde dies enorm freuen. So betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, dass sie sich endlich ein wenig Frieden in der Familie wünscht...

Oh je! Wir Danni diese Hürde meistern?