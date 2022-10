Jenny Frankhauser: Zuckersüßes Baby-Foto! Sie meldet sich endlich zurück

Jenny meldet sich bei ihren Fans

In ihrer Instagram-Story gibt Jenny nach langer Funkstille nun endlich wieder ein Lebenszeichen von sich. "Überlebenselixier" schreibt sie zu einem kurzen Clip, in dem man ihren Kaffee, das Babybett und den Kinderwagen sehen kann. Die erste Zeit nach der Geburt scheint für sie also ziemlich anstrengend zu sein! Kein Wunder, denn der Knirps braucht Mamas ganze Aufmerksamkeit!