Jenny Frankhauser: Baby-Update aus dem Krankenhaus!

Mit einer Größe von 50cm kam der süße Nachwuchs der einstigen Dschungelkönigin und ihrem Freund Steffen zur Welt. Auch ihre Promi-Kollegen kommen aus dem Schwärmen über den süßen Fratz gar nicht mehr heraus. So schreibt zum Beispiel Dschungel-Nachfolgerin Tara Tabitha in den Kommentaren: "So winzig. Herzlichen Glückwunsch!!". Auch ihre Fans überschütten die frischgebackenen Eltern mit Glückwünschen. Über so viel Zuspruch freut sich bestimmt auch die Neu-Mama! Bleibt nur, den Dreien eine schöne Kennenlernzeit zu wünschen.

Auch Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa sind in freudiger Erwartung. Was nun ihre Beziehung ins Wanken bringt, erfährst du im Video: