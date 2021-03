Jenny Lange: Bittere Beichte - Hat Andrej ihr das Leben zur Hölle gemacht?

Jenny sehnt sich nach Freiheit

"Wir waren einfach an zu unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wo sie ein bisschen freier sein wollte als ich – ich dachte schon an eine eigene Familie", so Andrej. Und Jenny? Die spricht auf ihrem Instagram-Account immer wieder davon, die Komfortzone zu verlassen, mutig zu sein und dem Herzen zu folgen.

"Wann habt ihr das letzte Mal eure Angst überwunden? Oder, wann habt ihr das letzte Mal eure persönliche Komfortzone verlassen? Bei mir war es erst gestern, wie ihr vielleicht gesehen habt", erzählt Jenny jetzt. Bei einem sportlichen Rad landete sie unschön auf ihren Knien. "Ich habe mich schon lange nicht mehr so verletzt und ich habe mich schon lange nicht mehr so frei und gut gefühlt."

Ob das wohl auch ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Ex-Freund Andrej ist? Offenbar schlummert der Drang nach Freiheit schon lange in Jenny. Dem Wunsch nach Freiheit nicht nachkommen zu können, muss für jeden freiheitsliebenden Menschen die Hölle sein...