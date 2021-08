Jenny Lange: Erstes Knutsch-Foto mit ihrem neuen Freund - Sie macht es offiziell

Darius kann sein Glück kaum fassen und reagiert kurz darauf auf den romantischen Post seiner Freundin. "Oh Baby, ich habe es gerade entdeckt und bin gerührt ohne Ende. Was soll ich sagen? Danke, dass du in mein Leben getreten bist. Es warten so, so viele Abenteurer auf uns", schwärmt er. Unter dem Beitrag häufen sich mittlerweile die Glückwünsche von Fans und Promi-Kollegen. Wie schön!

