Jenny Lange: Radikaler Neuanfang! Damit hat keiner gerechnet

Jenny wagt einen Neuanfang

Anfang des Jahres hatte Jenny ihren Fans noch erklärt, wie sie auf ihren besonderen Instagram-Namen gekommen ist. "Ich habe mit 19 Jahren kurzfristig als sogenannte 'Callcenteragentin' für BMW gearbeitet", verriet sie. So entstand dann auch die Idee für ihren Namen.

Die Vergangenheit will Jenny nun aber hinter sich lassen. Verständlich: Heute arbeitet sie natürlich nicht mehr als Agentin. Vielleicht hat sich nach ihrer Südafrika-Reise einfach etwas in ihr verändert. Und manchmal tut so eine kleine Veränderung eben auch richtig gut...