Jenny Matthias: Trauriges Aus auf Mallorca

Hinter Jenny Matthias liegen schwere Monate voller Höhen und Tiefen. Wie viele andere Menschen auch, die auf Mallorca ihr Geld verdienen, wurde die Boutique-Besitzerin von der Corona-Krise hart getroffen. Nun musste der "Goodbye Deutschland"-Star eine drastische Entscheidung treffen: Ihr Laden macht dicht.

Am Wochenende schloss Jenny Matthias, die seit zehn Jahren auf Mallorca lebt und ihr Modegeschäft betreibt, für diese Saison das letzte Mal die Ladentür hinter sich ab. Bei ihren Fans und Kunden bedankte sie sich in einem emotionalen Instagram-Post: "Heute war es dann auch der letzte Tag für uns", schreibt Jenny. "Wir danken euch von Herzen, dass ihr uns 2 tolle Monate in dieser 'speziellen' Saison beschert habt."

Jenny Matthias will nächstes Jahr wieder eröffnen

Damit spielt die Ex-Freundin von Jens Büchner auf die Corona mehr als durchwachsene Situation auf der Insel an. Jenny Matthias ist nicht der einzige Promi, der auf Mallorca gerade um seine Existenz kämpfen muss. Auch viele Sänger und Gastronomen stehen vor dem Aus.