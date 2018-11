Jens Büchner: Eingeäschert! Danni trägt ihn als Kette

Reddit this

Das Leben von Daniela Büchner und ihrer Familie wird nie nach dem Tod von Jens Büchner wieder so sein wie früher....

Der Tod von erschütterte am Wochenende ganz Deutschland. Viel zu früh starb der Auswanderer mit nur 49 Jahren an Lungenkrebs. Jetzt werden die ersten Details über seine Beerdigung bekannt.

Daniela Büchner: Emotionale Worte an Jens' Todestag!

Jens Büchner wurde eingeäschert

Wie "Bild" berichtet, wurde der Wahl-Malloquiner bereits eingeäschert, anschließend gab es eine kleine Trauerfeier im Kreise der Familie. Am Wochenende soll außerdem eine Abschiedsparty mit Freunden und Bekannten stattfinden.

Das besondere: Auch nach dem Tod von Jens Büchner wird seine Frau ihn immer bei sich tragen können. Die Asche wird zu einem Anhänger gemacht, den Danni an einer Kette tragen wird. So wird sie ihren geliebten Mann immer bei sich tragen. Das bestätigt jetzt das Management.

Jens Büchner: So bunt wird seine Trauerfeier

Die Trauerfeier von Jens Büchner wird alles andere als trist. Keiner soll schwarz tragen und es soll so richtig gefeiert werden. So hatte es sich der -Star gewünscht. Getrunken wird Whiskey mit Cola - das Lieblingsgetränk von Jens. "Jens’ letzter Wunsch war es, dass seine Gedenkfeier zeigt, fröhlich wie er selbst immer war", erklärt sein Manager Carsten Hüther. Dieser letzte Wunsch soll jetzt in Erfüllung gehen...