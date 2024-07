Daniela "Danni" Büchner wurde als die Frau an der Seite des 2018 verstorbenen Auswanderers Jens Büchner in "Goodbye Deutschland" bekannt und hat sich in den letzten Jahren als feste Größe in der deutschen Reality-TV-Landschaft etabliert. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2020 bleibt unvergessen – und nun kehrt sie als Kandidatin ins Sommer-Dschungelcamp 2024 zurück. Doch was macht Daniela Büchners Auftritt im Dschungelcamp 2020 so unvergesslich? Und wie will sie sich bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" 2024 die Krone sichern?