Jens Riewa gesteht: "Ich liebe Inka Bause!"

Ja, richtig gelesen! Er hört ja gar nicht mehr auf zu schwärmen! Bei Inka fängt sein Herz an zu pochen "Ich liebe Inka Bause!", platzt es aus ihm beim NDR- "Käpt’ns Dinner" heraus. "Inka ist eine Granate", offenbart er weiter. Oh, là, là! Was für tolle Komplimente!

Bereits Anfang 20, als er nach seinem Abitur für drei Jahre zur NVA (Nationale Volksarmee) ging, war er hingerissen von der Sängerin. "Sie hing als Teeniestar der DDR bei jedem im Spind", gab der alleinerziehende Vater eines erwachsenen Sohnes zu. Auch bei Jens natürlich! "Ich flippe heute noch aus, wenn ich Inka sehe", sagt er augenzwinkernd. Ob die Schwärmerei wohl auf Gegenseitigkeit beruht? Die beiden wären doch ein hübsches Paar ...

