Jeremy Pascal Wollny: Drohung an Schwester Calantha – „Jetzt wird abgerechnet, Madame“

Obwohl man ihm davon abgeraten habe, ein Statement zu Calantha und ihren üblen Vorwürfen gegen ihn zu veröffentlichen, will Jeremy Pascal Wollny in den nächsten Wochen Klartext sprechen. Wer nichts verpassen wolle, solle seinen Instagram-Kanal abonnieren. Nach und nach will Jeremy nun Enthüllungen in seiner Story folgen lassen. „Jetzt wird abgerechnet, Madame“, so die finale Drohung des 27-Jährigen, die sich an die Schwester richtet.