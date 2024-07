Jeremy-Pascal Wollny: Neue Details über seine Tochter Jouline-Melodie enthüllt!

Nachdem über Jahre hinweg zwischen Jeremy-Pascal Wollny (27) und seiner Familie rund um seine Mutter Silvia Wollny (59) dicke Luft geherrscht hatte, haben sich die Fronten langsam geklärt. Der Wollny-Sohn gab sich zuletzt erleichtert, dass sie das Kriegsbeil, nach mehreren öffentlichen Anfeindungen, endlich begraben konnten. In Sachen Familie scheint er jetzt auf Harmonie, anstatt Krawall zu setzten – auch was die Beziehung zu seiner Ex Sophie Za und der gemeinsamen Tochter Jouline-Melodie (5) angeht. Nun ließ er, als wäre es ganz selbstverständlich, nebenbei von Fans langersehnte Details über sein Vater-Tochter-Verhältnis durchsickern.