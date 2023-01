Jeremy Ruehlemann: Model stirbt mit nur 27 Jahren!

Jeremy Ruehlemann ist tot. Der 27-Jährige starb nach einer "Überdosis an Medikamenten" am Samstag in der Wohnung eines Freundes in New York. Das Model hatte seit Jahren mit Schmerzmittel-Sucht zu kämpfen, war bereits in einer Reha-Klinik in Therapie. Sein plötzlicher Tod war laut seinem Vater Achim Ruehlemann ein Unfall.