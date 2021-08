Jergé Hoefdraad: Fußball-Star stirbt nach Kopfschuss

Der Streit eskalierte auf einer Party. Jergé Hoefdraad ging dazwischen und wollte schlichten - mit tödlichen Folgen! Denn dabei wurde ihm in den Kopf geschossen, wie die Zeitung "De Telegraaf" berichtet und beruft sich dabei auf die Polizei in Amsterdam. Die Schießerei habe sich am Sonntag ereignet - am Dienstag sei der 35-Jährige dann verstorben. Im Krankenhaus wurde er notoperiert - eigentlich lief der Eingriff laut den Ärzten sehr gut, dennoch hat er den Kampf verloren. Laut dem Bericht hat sich der Täter nach Belgien nach Belgien abgesetzt, welcher aber gefasst werden konnte.