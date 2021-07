Andy Fordham: Der Darts-Weltmeister stirbt mit 59 Jahren

Andy Fordham hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Doch nun ist der ehemalige Darts-Weltmeister im Alter von nur 59 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wird von seinem Sprecher gegenüber "The Sun" bestätigt. Der Mann, der auch als "The Viking" bekannt war, starb am 15. Juli nach schwerem Organversagen im Krankenhaus. Er hinterlässt seine Ehefrau Jenny und die gemeinsamen Kinder Ray und Emily.