Jerry Douglas: Der Serien-Star ist tot!

Jerry ist vor allem durch seine Rolle als Patriarch John Abbottin in "Schatten der Leidenschaft" (Original-Titel: "The Young and the Restless") bekannt geworden. Die Serie ist erfolgreichste tägliche Seifenoper im amerikanischen Fernsehen, wurde mit unglaublichen 111 Emmys ausgezeichnet. Seinen letzten Auftritt hatte Jerry 2016. In Deutschland flimmerte die Daily-Soap in den 90ern bei Sat.1 über die TV-Bildschirme.