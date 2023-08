Jerry Moss: Die Musik-Legende ist tot!

Moss hinterlässt eine große Lücke im Musikbusiness. Er und Alpert hatten im Jahr 1962 mit einer anfänglichen Investition von 200 US-Dollar in einem Nebengebäude in Hollywood die Firma "A&M Records" etabliert. Kurz danach nahmen sie Künstler wie Cat Stevens, Carpenters, Joe Cocker, Carole King, Styx, The Police und Supertramp unter ihre Fittiche. Später kooperierten sie mit Janet Jackson, Bryan Adams, Suzanne Vega und Sheryl Crow. Im Jahr 1989 verkauften die beiden das Label für knapp 500 Millionen US-Dollar an die Polygram-Gruppe. Im Jahr 2006 wurden Moss und Alpert in die Ruhmeshalle des Rock and Roll aufgenommen.