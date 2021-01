Jessica Paszka: Bittere Tränen vor ihrem Umzug nach Ibiza

Bittere Tränen vor dem Umzug

Jessicas Wohnung in Essen steht nun leer. Ihre liebsten Möbelstücke befinden sich auf dem Weg nach Ibiza und ihre Koffer sind gepackt. "Ich habe mich von unendlich vielen Sachen getrennt, das hat so gutgetan", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Doch der Abschied fällt ihr nicht ganz leicht. "Meine Tränen sind aus für heute, es kam alles raus. Es war richtig schlimm. Aber ich versuche, stark zu sein."

Mit trauriger Miene liegt Jessica im Bett und versucht, nicht schon wieder in Tränen auszubrechen. "Das war heute echt emotional. Zu viel für mich. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben diese Stadt verlassen", erklärt sie. Doch zum Glück ist Johannes an ihrer Seite und spricht ihr Mut zu. Jetzt kann ihr gemeinsames Leben endlich beginnen!

