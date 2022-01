Jessica Paszka & Johannes Haller: Abnehm-Wahn! Wie weit will sie noch gehen?

Er sei "co-schwanger" gewesen, hatte Johannes Haller (34) selbst zugegeben: "Ich hab über acht Kilo zugenommen!" Das dürfte auch seiner Partnerin nicht entgangen sein. Aber kein Problem, die weiß ja, wie’s geht – und hat Johannes in den letzten Wochen wieder in Form gebracht!

Der hat sich nicht nur brav an die strengen Ernährungsregeln gehalten, sondern auch ordentlich geschwitzt: "Wir machen einmal am Tag Sport, eine Mischung aus Cardio und Krafttraining", so die Anweisung von Drill-Instructor Jessica. Alkohol, Fast Food und Süßigkeiten? Gestrichen! Der Lohn der Mühen: Johannes ist mittlerweile sogar ganze 13 Kilo leichter – und präsentierte auf Insta gerade stolz sein Sixpack à la Paszka...