Jessica Paszka & Johannes Haller: Keine Hochzeit? "Das war Wunschdenken!"

Jessica und Johannes wollen sich auf Ibiza das Ja-Wort geben. Und genau das macht es so schwer - denn dazu gehört viel Bürokratie. "So romantisch so eine Hochzeit in der Theorie ist, desto unromantischer ist es dann formal, also standesamtlich zu heiraten. Das ist gar nicht so einfach. Diese ganzen Dokumente zu bekommen, die dann mehrsprachig zu haben und an die entsprechenden Standesämter zu senden", gesteht der 33-Jährige bei Instagram. Und das ist nicht das einzige Problem, denn auch Corona macht das alles nicht gerade einfacher.

Ob es doch noch klappt? Der Ex-Bachelorette-Kandidat zeigt sich wenig zuversichtlich: "Heiraten bevor das Baby zur Welt kommt, das ist nicht nur wegen Corona fast schon aussichtslos – das war Wunschdenken."

5 Dinge, die du dir vor der Hochzeit klar machen solltest: