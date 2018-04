Jessica Wahls: Überraschendes Statement zum Comeback der No Angels!

Die No Angels gehörten zu den erfolgreichsten Casting Bands ever! In Deutschland verkauften Jessica Wahls, Nadja Benaissa, Vanessa Petruo, Sandy Mölling und Lucy Diakovska unzählige Platten. Doch seit 2014 ist die Band endgültig getrennt. Eigentlich! Könnte es jetzt tatsächlich ein Comeback der No Angels geben?

Ex-„No Angel“ Vanessa Petruo steht Castingshows heute kritisch gegenüber

Jessica Wahls spricht über das No Angels-Comeback!

inTouch Online hat bei Jessica Wahls nachgehakt. Könntze sie sich tatsächlich ein Comeback der No Angels vorstellen? "In diesem Fall sage ich immer: sag niemals nie. Im Moment ist nichts geplant, aber man weiß nie welche Wendungen das Leben für einen parat hat. Zu den Mädels habe ich Kontakt. Im Herbst besuchen wir Sandy in L.A.", so die Sängerin offen.

Ein Dementi klingt definitiv anders. Und die Girls scheinen sich immer noch prächtig zu verstehen!

Jessica Wahls hilft einer Teenie-Mutter

Bevor es aber zu einem eventuellen No Angels-Comeback kommen wird, können sich die Fans auf einen Solo-Auftritt von Jessica Wahls freuen! Denn die wird in der Sendung "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" zu sehen sein. Dort greift sie der 20-jährigen Vanessa unter die Arme. Wie die 41-Jährige die Aufgabe meister? Die Antwort gibt es am 25. April, 20:15 Uhr bei RTL II...