Jessica Walter: Die US-Schauspielerin ist tot

Trauriger Abschied von Jessica

"Schweren Herzens bestätige ich den Tod meiner geliebten Mutter Jessica", erklärt Jessicas Tochter Brooke Bowman in einem Statement. "Ihr Vermächtnis wird durch ihr Werk weiterleben und viele werden sich an ihren Witz, ihre Klasse und ihre Lebensfreude erinnern."

Walter kam 1941 in New York zur Welt. Sie war nicht nur in Film und Fernsehen, sondern auch am Theater aktiv. 1967 feierte sie mit "Grand Prix" ihren großen Durchbruch und wurde sogar für den "Golden Globe" nominiert. Eine weitere Nominierung erhielt sie außerdem für ihre Leistung in dem Film "Sadistico", in dem sie an der Seite von Clint Eastwood zu sehen war.

Das Schauspiel-Talent war zweimal verheiratet. Im März 1966 heiratete sie Ross Bowman und die beiden bekamen eine Tochter. Rund zwölf Jahre später entschieden sie sich dazu, getrennte Wege zu gehen. Im Juni 1983 gab sie Ron Leibman das Ja-Wort. Ihre Ehe hielt bis zu seinem Tod am 6. Dezember 2019.