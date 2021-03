Frank Rosin: Große Trauer um seine Mutter

Trauriger Abschied von Marlies

Marlies hatte ein Gefühl für gutes Essen und betrieb bis vor zehn Jahren den "Glückauf-Grill". Dort verbrachte ihr Sohn Frank auch seine Kindheit.

"Ich bin so traurig. Heute ist eine wundervolle Frau gestorben, die Mama von meinem Freund Frank Rosin", schreibt Franks guter Kumpel Marco Rolof auf Facebook. "Ich habe sie immer bewundert, für Ihr soziales Engagement. (...) Über 40 Jahre hart malocht. So vielen Menschen geholfen. Und mit ihrer herzlichen Art ihnen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Sie war immer für andere da - so selbstlos. Ich wünsche mir für dich, liebe Marlies, dass du nun an einem besseren Ort bist. Nahe bei Gott - das hast du dir verdient. Und dir Frank - ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Du kannst so stolz sein auf deine Mutter. Sie war eine tolle Frau und wir werden ihr Andenken stets in unseren Herzen tragen."

