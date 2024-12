Jill Jacobson: Die Schauspielerin ist tot!

Auch im Science-Fiction-Universum hinterließ Jacobson ihre Spuren. Sie hatte Gastauftritte in "Star Trek: The Next Generation" und "Star Trek: Deep Space Nine". Ihre Vielseitigkeit zeigte sie zudem in weiteren TV-Produktionen wie "Hung", "Castle", "Quantum Leap", "Murphy Brown" und "Who’s the Boss?". Im Kino war sie in Ron Howards Komödie "Splash" zu sehen.

In den letzten Jahren trat Jacobson als Stand-up-Comedian in bekannten Clubs wie "The Improv" und "The Comedy Store" in Los Angeles auf und begeisterte mit ihrer humorvollen Art ein neues Publikum. Neben ihrer Arbeit in der Unterhaltungsbranche engagierte sich Jacobson ehrenamtlich bei der "American Cancer Society" und erhielt dafür zahlreiche Auszeichnungen. "Jill hinterlässt eine große Lücke", sagt ihr Freund Dan Haray. "Sie wird nicht nur von ihren Verwandten und Freunden, sondern auch von ihren geliebten Hunden Benny und Kowalski unendlich vermisst."