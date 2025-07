Jimi Blue Ochsenknecht: Ausgeliefert – steht er schon bald vor Gericht?

Der Transport begann dann bereits am Dienstag der vergangenen Woche in Hamburg, der Weg nach Innsbruck führte über Stationen in Niedersachsen und Hessen. Wie die "Bild" berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden nun die Auslieferung nach Österreich erfolgreich abgeschlossen. Wann es jetzt konkret weitergeht, ist noch unklar. Ein Richter in Tirol entscheidet, wie es nun für Jimi weitergeht. Doch der Staatsanwaltschaft wird er sich sicherlich stellen müssen.