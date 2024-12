Jimi Blue Ochsenknecht: Erste Worte nach Staatsanwaltschafts-Drama

In seiner Insta-Story klärte er nun über die Schlagzeile auf. "Es konnte Post nicht zugestellt werden, deswegen wurde nach meiner Adresse 'gesucht'. Die sie mittlerweile aber haben", schreibt er und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Der deutsche Staat bekommt's ja auch hin."

Was die Suche nach seiner Adresse so erschwert hat? Das bleibt unklar. Denn Jimis Umzug nach Mailand ist eigentlich kein Geheimnis. Und mit dieser Entscheidung scheint er auch nach wie vor sehr happy zu sein, wie er in seiner Story ebenfalls anklingen lässt. "Bin ich froh, dass ich von der ganzen Clickbait-, Neid- und Hass-Gesellschaft weggezogen bin", lässt er seine Follower wissen.