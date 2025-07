Jimi Blue Ochsenknecht steht Rede und Antwort: So war die Zeit im Gefängnis

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz: Jimi Blue Ochsenknecht wurde im Juni 2025 am Hamburger Flughafen festgenommen. Was folgte, war eine internationale Auslieferung nach Österreich, mehrere Wochen Untersuchungshaft und ein Betrugsverfahren wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro.