Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: Das nächste Drama um Baby Snow

Das liege aber nicht an ihr, im Gegenteil: Die Influencerin setze alles daran, dass Jimi seine Kleine sehen könne! Der will davon aber nichts wissen – obwohl beide gerade auf Ibiza urlauben, hängt Jimi lieber mit seiner neuen Flamme, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (23), am Strand herum. Yeliz habe sogar versucht, ihn zu einem Treffen zu überreden, doch dann der Schock: Jimi habe sie und ihre Familie auf allen Kanälen blockiert – und sogar die Bilder von Baby Snow auf seinem Instagram-Account gelöscht. Angeblich nur, um weiteren Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Yeliz sauer: "Was ich erschreckend finde, ist, dass seine aktuelle Freundin nicht mal sagt: Du hast eine Tochter, kümmere dich um sie oder lass uns gemeinsam hinfahren." Wahrscheinlich sei die Rennfahrerin mit ihren 23 Jahren aber einfach zu jung, vermutet sie. Und legt nach: "Wahrscheinlich ist sie auch bald schwanger …"