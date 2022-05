Yeliz Koc: Heftige Vorwürfe gegen Jimi! So wenig interessiert er sich für Baby Snow

Nachdem Jimi Blue Ochsenknecht aktuell mit seiner neuen Freundin Laura-Marie Geissler auf Wolke 7 schwebt, bleibt das Familienleben mit seiner Tochter Snow und Ex Yeliz Koc nun wohl ganz schön auf der Strecke. Dass der Schauspieler sein Leben gerade in vollen Zügen auskostet, ist der Bachelor-Beauty ganz offensichtlich ein Dorn im Auge, wie sie nun in ihrer Instagram-Story klar macht: